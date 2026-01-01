Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έκοψαν βασιλόπιτα στα μπλόκα οι αγρότες (Βίντεο)

Αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους

Χανιά: Έκοψαν βασιλόπιτα στα μπλόκα οι αγρότες (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Στα μπλόκα βρήκε τους αγρότες στα Χανιά στο 2026, κρατώντας τους δρόμους ανοικτούς, ενώ αναμένεται ολιγόλεπτος αποκλεισμός του ΒΟΑΚ τη Δευτέρα.

Στη συνέχεια στη Γενική τους Συνέλευση θα αποφασίσουν πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

Το απόγευμα της Πέμπτης, το Δ.Σ Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν.Χανιων με αγρότες και κτηνοτρόφους του Νόμου Χανίων και τις οικογένειές τους έκοψαν την δική τους Βασιλόπιτα, στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια.

