Χανιά: Απεργία πείνας από νεαρούς κρατούμενος των φυλακών – Ποια τα αιτήματα τους
Πρόκειται για επτά κρατούμενους ηλικίας 18 έως 20 ετών
Σε απεργία πείνας προχώρησαν επτά κρατούμενοι των φυλακών των Χανίων ζητώντας καλύτερες συνθήκες κράτησης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την κινητοποίηση γνωστοποίησε το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων, καταγγέλλοντας «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης».
Την τριήμερη απεργία πείνας την ξεκίνησαν από σήμερα Κυριακή επτά κρατούμενοι ηλικίας 18 έως 20 ετών.
Όπως αναφέρουν:
«Δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι εδώ πάνω από 3 μήνες.
Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους – θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους.
Τον Αύγουστο είχαν ήδη προχωρήσει σε 2ήμερη απεργία πείνας. Η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Τα αιτήματά τους:
Άμεση μεταγωγή πίσω στις αρχικές φυλακές τους
Πρόσβαση σε βασικά είδη (εσώρουχα, κουβέρτες, σαπούνι)
Στήριξη από τα ΜΜΕ και οργανώσεις
Η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο τους. Διαδώστε».
