Χανιά: 80χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός από τον εγγονό του

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Χανιά όταν ένας 80χρονος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε νεκρός από τον εγγονό του σε δύσβατο σημείο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Patris όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν ο άτυχος 80χρονος βρισκόταν στην περιοχή Πρινές στα Χανιά όπου διατηρεί την αγροτική περιουσία του. Κάποια στιγμή αισθάνεται αδιαθεσία και πέφτει αναίσθητος καταλήγοντας σε δύσβατο σημείο.

Το άψυχο σώμα του εντόπισε ο εγγονός του ο οποίος και ειδοποίησε την πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες που ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Παράλληλα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άτυχο άνδρα με τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 80χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.