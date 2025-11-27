Χαλκιδική-λούνα πάρκ: “Έτρεξα στον Γιάννη, που ήταν διαλυμένος” – Συγκλονίζει ο αδελφός του 19χρονου για το δυστύχημα

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του μικρότερου αδελφού του 19χρονου, που έχασε τη ζωή στο τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, κατά τη διάρκεια της δίκης ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής σκοτώθηκε όταν το crazy dance, το παιχνίδι στο οποίο είχε ανέβει με τον αδελφό του, έσπασε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο αδερφός του τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά κυρίως ψυχικά, βλέποντας, όπως είπε τον Γιάννη «διαλυμένο».

Σύμφωνα με τη voria, η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών, με τέσσερα άτομα να είναι αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.

Ο μάρτυρας, που φορούσε μπλούζα με τη φωτογραφία του αδερφού του, είπε ότι τα παιδιά ήθελαν να καθίσουν σε διαφορετικά βαγόνια αλλά ο χειριστής τους είπα να μπουν σε ένα, που με δυσκολία χωρούσαν.

«Είχε ουσιαστικά μόνο μια μπάρα που δεν κούμπωνε πουθενά και οι ζώνες ήταν σαν του αυτοκινήτου αλλά πρακτικά δεν ήμασταν δεμένοι στο κάθισμα. Ο χειριστής ήρθε και μας έριξε ένα βλέμμα χωρίς να πει αν είμαστε σωστά στο κάθισμα», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως άκουσε τον χειριστή -τρίτο κατηγορούμενο- να λέει σε έναν άλλον «θα τους κάνω να μην σηκώνουν κεφάλι».

«Στην αρχή πήγαινε αργά όμως μετά η ταχύτητα αυξήθηκε πολύ. Είπα “Γιάννη δεν αντέχω άλλο” και σφιγγόμουν. Άκουσα ένα κρακ και ένιωσα το κάθισμα να φεύγει. Μετά άκουσα έναν πιο δυνατό τριγμό και κατάλαβα ότι ο αδερφός μου έφυγε από το κάθισμα», είπε.

Ο νεαρός κατέθεσε ότι ο αδερφός του κρατήθηκε από τη μπλούζα και το τσαντάκι του, τα οποία και σκίστηκαν, ενώ ο ίδιος «ασυναίσθητα» κρατήθηκε από τη μπάρα.

«Είχαν σβήσει τα φώτα. Αφού χαμήλωσε η ταχύτητα έτρεξα στον αδερφό μου, που ήταν διαλυμένος. Έφυγε προς τα πίσω, δεν τον κρατούσε τίποτα. Εκτιμώ ότι το παιχνίδι δεν σταμάτησε με φρένα, αλλά με το ότι δεν έδινε άλλη κίνηση», κατέθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δικά του τραύματα δεν ήταν σοβαρά και στη συνέχεια τόνισε πως ήρθε η δεύτερη κατηγορούμενη, σύζυγος του ιδιοκτήτη, και ήταν «σε απόλυτη ηρεμία». «Η μόνη που φώναζε ήταν η μητέρα μου από το σοκ. Αυτή καθόταν σε ένα παγκάκι», πρόσθεσε.

«Πιστεύω δεν μας άφησε να κάτσουμε ξεχωριστά γιατί τα υπόλοιπα ήταν σάπια. Από τύχη ζω», είπε το παιδί που υπομονετικά απαντούσε στις ερωτήσεις της έδρας και των συνηγόρων και των δυο πλευρών.

Θα ακολουθήσει η κατάθεση του πατέρα του 19χρονου, ενώ προηγήθηκε η μητέρα των παιδιών, που ήταν παρούσα στο τραγικό συμβάν.

Στο εδώλιο κάθονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, που είναι και προσωρινά κρατούμενος, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού crazy dance και ο μηχανολόγος- μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας τού μηχανήματος (αυτός για απλή συνέργεια).

Απαγγέλλοντας τις κατηγορίες, η εισαγγελέας υπογράμμισε τις παραλείψεις από μεριάς των κατηγορουμένων, ενώ είχαν νομική υποχρέωση. Όπως είπε, το crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και δεν είχε τεχνικό φάκελο, ενώ για το λούνα παρκ πρόσθεσε πως λειτουργούσε χωρίς άδεια από τον δήμο Κασσάνδρας. Απαρρίθμησε δέκα σημεία που καταδεικνύουν την ακαταλληλότητα του μηχανήματος, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα την εκτίναξη του 19χρονου, την πτώση του και τελικά τον θάνατό του από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η (έκπτωτη) δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδήμαρχοι (αρμόδιοι για τις αδειοδοτήσεις), δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσά τους ο προϊστάμενος αδειοδοτήσεων του δήμου), δύο μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ. Μετά από αναβολή, η συγκεκριμένη δίκη θα γίνει στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2026.

Η κατάθεση των γονιών του 19χρονου

Νωρίτερα είχε καταθέσει η μητέρα του παιδιού, μπροστά στα μάτια της οποίας έγινε το τραγικό περιστατικό τον περσινό Αύγουστο. Μίλησε κυρίως για την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φονικό παιχνίδι. Είπε χαρακτηριστικά ότι γύριζε τόσο γρήγορα που δεν μπορούσε να δει τα πρόσωπα των παιδιών της. «Φώναζα χαλάρωσε, όμως ο χειριστής, έκανε νόημα σαν να μην ήξερα εγώ τι έλεγα και ότι αυτός ήξερε τι έκανε» ανέφερε.

Αυτή την ώρα καταθέτει ο πατέρας του 19χρονου, ο οποίος εξαπέλυσε ένα δριμύ κατηγορώ ευθυνών για όσα συμβαίνουν στα λούνα παρκ της Ελλάδας, αλλά και ειδικά στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου.

«Πρόκειται για ένα πανελλαδικό παρεάκι που βγάζει λεφτά με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιοκτητών των λούνα παρκ αλλά και μηχανικών. Το παιδί μου χάθηκε και χιλιάδες άλλα κινδύνευσαν. Δεν είναι τυχαίο, ότι μέσα σε 15 μήνες έχουν μαζέψει όλα τα λούνα παρκ. Ήταν σάπια όλα», είπε ο πατέρας και συνεχίζει να εξετάζεται αυτή την ώρα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας.