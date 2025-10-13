Χαλκιδική: Έρευνες για τον εντοπισμό 42χρονου με σανίδα όρθιας κωπηλασίας στη Σάρτη

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) για τον εντοπισμό 42χρονου, ο οποίος χειριζόταν σανίδα όρθιας κωπηλασίας (SUP) και φέρεται να βρίσκεται σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σάρτης στην Χαλκιδική στον Σιγγιτικό Κόλπο.

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελέχη από ξηράς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.