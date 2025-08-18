Χαλκιδική: Ακινητοποιήθηκε πλοίο με 144 επιβάτες στην Αμμουλιανή

Βλάβη παρουσίασε ένα επιβατηγό – οχηματογωγό πλοίο με 144 επιβάτες στην Αμμουλιανή Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο λιμάνι του νησιού.

Ειδικότερα, το επιβατηγό – οχηματαγωγού πλοίο «Θεοσκέπαστη», ενώ βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι της Αμμουλιανής Χαλκιδικής με 144 επιβάτες, παρουσίασε βλάβη στην αριστερή μηχανή.

Για το συμβάν ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα (18/08), το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Από τη Λιμενική Αρχή Ουρανούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.