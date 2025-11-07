Χαλκίδα: Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 20χρονου

Στη φυλακή οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του 20χρονου από τη Χαλκίδα.

Οι τρεις άνδρες, το βράδυ της Παρασκευής (07/11) απολογήθηκαν για την οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα, που κόστισε τη ζωή του 20χρονου, και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό κατηγορούνται οι τρεις άνδρες.

Με σύμφωνη απόφαση Ανακριτή και εισαγγελέα, οι τρεις άνδρες οδηγούνται στη φυλακή, ενώ αύριο, Σάββατο (08/11), αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι τέσσερις.

Η ιατροδικαστική εξέταση

Τη βιαιότητα που υπέστη λίγο πριν ξεψυχήσει έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη σορό του 20χρονου θύματος. Ο νεαρός έφερε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, οι οποίες αποδείχθηκαν μοιραίες.

Το θύμα είχε ξεψυχήσει πριν φτάσει στο νοσοκομείο της Χαλκίδας.