Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους

Χαλκίδα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε νεαρό για να τον ληστέψουν – Τον έσυραν στο έδαφος
Ένα άγριο επεισόδιο βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29.11) στη Χαλκίδα, όταν ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε νεαρό για να τον ληστέψει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν περίπου στις 23:30, στην οδό Αναστάσεως, όταν τέσσερις ανήλικοι, τον πλησίασαν και τον περικύκλωσαν με σκοπό να τον αιφνιδιάσουν. Οι ανήλικοι άρχισαν να του επιτίθενται με γροθιές.

Στη συνέχεια τον έσυραν στο έδαφος και συνέχισαν να τον χτυπούν μέχρι να του πάρουν το κινητό τηλέφωνο και τα προσωπικά του αντικείμενα.

Αμέσως μετά την επίθεση οι δράστες τράπηκαν σε φυγή εγκαταλείποντας το θύμα αβοήθητο με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

