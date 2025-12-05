Χαλάνδρι: Πάρκαραν τα ΙΧ τους σε γέφυρα που βρίσκεται πάνω από ποτάμι – Οργισμένη αντίδραση του δημάρχου

Την οργή του δημάρχου Χαλανδρίου, Σίμου Ρούσου προκάλεσε η κίνηση ορισμένων πολιτών να παρκάρουν πάνω σε γέφυρα η οποία βρίσκεται πάνω από ρέμα εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας στην Αττική.

Μάλιστα, ο ίδιος ο δήμαρχος τονίζει σε ανάρτηση του “για «ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής Προστασίας μέσα στη βροχή» προκειμένου να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στην επίμαχη γέφυρα.”

Όλη η ανάρτηση του δημάρχου Χαλανδρίου

Μακριά η νύχτα απόψε.

Ώρα 5.30πμ.

Παρά τον τεράστιο όγκο νερού που πέφτει αδιαλείπτως τόσες ώρες το έργο μέχρι στιγμής κρατάει.

Υ.Γ Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη βλακεία των Αθηνέζων που ξήλωσαν τις κορδέλες που με κόπο τοποθετούσαν χθες οι εργαζόμενοι της Πολιτικής προστασίας μέσα στη βροχή, για να παρκάρουν ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ στη γέφυρα της Γρίβα και Καλαμά. Εκεί δηλαδή που έχει βγει πάνω το ποτάμι εκατό φορές από το 1977 και μετά.