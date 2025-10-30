Χαϊδάρι: «Βούτηξαν» μηχανάκι από γκαράζ σε μόλις 5 δευτερόλεπτα – Δείτε βίντεο

Στο Χαϊδάρι σημειώθηκε ακόμη μία γρήγορη κλοπή μοτοσικλέτας, αυτή τη φορά σε σπίτι με γκαράζ. Ένας άνδρας παραβίασε την πόρτα του γκαράζ και άρπαξε τη μοτοσικλέτα που ήταν παρκαρισμένη μέσα, ενώ δύο συνεργοί τον βοήθησαν σηκώνοντας την καγκελόπορτα και εξαφανίστηκαν. Ολόκληρη η κλοπή διήρκησε μόλις 5 δευτερόλεπτα.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν καρέ-καρέ τη δράση των δραστών. Ευτυχώς για τους ιδιοκτήτες, η μηχανή ήταν εξοπλισμένη με σύστημα GPS, με αποτέλεσμα οι αρχές να την εντοπίσουν σε λιγότερο από μία ώρα σε κοντινή απόσταση.

Ένας κάτοικος της περιοχής σχολίασε: «Όταν ακούω συναγερμό, βγαίνω πάντα στο μπαλκόνι να δω τι συμβαίνει. Πρέπει ο ένας να προστατεύει τον άλλο».