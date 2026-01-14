Belharra: Η στιγμή που η φρεγάτα «Κίμων» μπαίνει στα ελληνικά ύδατα – Η συγκινητική ανάρτηση του Πολεμικού Ναυτικού (βίντεο)

Η πρώτη ελληνική Belharra «Κίμων» κατέπλευσε για πρώτη φορά σήμερα (14/1) σε ελληνικά νερά έχοντας από δίπλα την φρεγάτα «Αιγαίον».

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» ξεκίνησε από το Λοριάν και στη συνέχεια κατέπλευσε στη Βρέστη για να παραλάβει τον αρχικό φόρτο οπλισμού της. Εκεί ολοκληρώθηκε η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Βρίσκεται πλέον σε ελληνικές θάλασσες όπου αύριο (15/1) θα κινηθεί προς τον Σαρωνικό Κόλπο για να την υποδεχθεί το Πολεμικό Ναυτικό. Στο βίντεο που δημοσίευσε το Πολεμικό Ναυτικό, φαίνεται το ταξίδι του «Κίμωνα», μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ η φρεγάτα «Αιγαίον» – που συμμετέχει στην επιχείρηση «IRINI» στην ανατολική Μεσόγειο – «χαιρέτισε» την πρώτη ελληνική Belharra. ΦΓ ΚΙΜΩΝ

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία», ανέφερε στο ναυτικό σήμα ο Αντιναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας.