Αυξημένη κίνηση στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου και στην Αττική Οδό
Στο κόκκινο οδικές αρτηρίες της Αττικής
Σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων παρατηρείται στην εθνικές οδικές αρτηρίες με μεγάλο όγκο οδηγών να κινείται προς την Αττική.
Η αυξημένη κίνηση σε πολλούς οδικούς άξονες φέρνει δυσφορία στους ταξιδιώτες που επιστρέφουν, ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.
Τα σημαντικότερα προβλήματα στην κυκλοφορία παρουσιάζονται:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
- Λ. Σχιστού
Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας με τα σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις οδούς:
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Πανεπιστημίου
- Σταδίου
