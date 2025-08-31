Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου και στην Αττική Οδό

Στο κόκκινο οδικές αρτηρίες της Αττικής

Αυξημένη κίνηση στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου και στην Αττική Οδό
DEBATER NEWSROOM

Σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων παρατηρείται στην εθνικές οδικές αρτηρίες με μεγάλο όγκο οδηγών να κινείται προς την Αττική.

Η αυξημένη κίνηση σε πολλούς οδικούς άξονες φέρνει δυσφορία στους ταξιδιώτες που επιστρέφουν, ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σημαντικότερα προβλήματα στην κυκλοφορία παρουσιάζονται:

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
  • Λ. Σχιστού

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας με τα σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις οδούς:

  • Βασ. Σοφίας (άνοδος)
  • Πανεπιστημίου
  • Σταδίου
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ