Αυξημένη κίνηση στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου και στην Αττική Οδό

Σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων παρατηρείται στην εθνικές οδικές αρτηρίες με μεγάλο όγκο οδηγών να κινείται προς την Αττική.

Η αυξημένη κίνηση σε πολλούς οδικούς άξονες φέρνει δυσφορία στους ταξιδιώτες που επιστρέφουν, ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα στην κυκλοφορία παρουσιάζονται:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Λ. Σχιστού

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας με τα σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις οδούς: