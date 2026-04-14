Αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου – Επιστρέφουν οι τελευταίοι εξοδούχοι του Πάσχα
Τα προβλήματα γίνονται εντονότερα πριν τους Αγίους Θεοδώρους
Καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, λόγω της επιστροφής των εξοδούχων του Πάσχα.
Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στη συμβολή της Κορίνθου-Πατρών με την Τριπόλεως-Κορίνθου, με τα προβλήματα να γίνονται εντονότερα πριν τους Αγίους Θεοδώρους.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και από το ύψος των Μεγάρων μέχρι τη Νέα Πέραμο.
