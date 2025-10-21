Αυξημένη η κίνηση σε Κηφισό, Συγγρού και Μεσογείων – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται το πρωί της Τρίτης στους δρόμους του λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα σε Κηφισό και Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, στο “κόκκινο” είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από Αιγάλεω ως Νέα Ιωνία, καθώς και η Κηφισίας από το Ψυχικό έως το Μαρούσι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Συγγρού και τη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις υπολογίζονται σε άνω των 30 λεπτών από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ στο αντίθετο ρεύμα οι οδηγοί θα χρειαστούν έως και ένα τέταρτο περισσότερο για να φτάσουν στον προορισμό τους από Πλακεντίας έως Κηφισίας.