Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιείται σήμερα η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου, του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα την έννοια της διασκέδασης στην Ελλάδα.

Η σορός του σπουδαίου καλλιτέχνη μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί στον ναό του Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο της Βούλας, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώνονται για να του πουν το τελευταίο «αντίο» στις 12:00.

Ο πολυτάλαντος σόουμαν έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Υπήρξε ο απόλυτος πρωτοπόρος του ζωντανού θεάματος, ένας καλλιτέχνης που συνδύαζε μοναδικά το τραγούδι και την υποκριτική, καθηλώνοντας το κοινό στις θρυλικές εμφανίσεις του στη «Μέδουσα» και την τηλεόραση.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, είχε επιλέξει συνειδητά να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας, είχε βρει φροντίδα και θαλπωρή για ένα διάστημα στο «Σπίτι του Ηθοποιού», παραμένοντας μέχρι το τέλος μια εμβληματική μορφή που προτίμησε τη σιωπή μετά από δεκαετίες εκκωφαντικής επιτυχίας.

