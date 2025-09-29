Αυλώνας: Ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού υποστηρίζει για την κακοποίηση 2χρονου «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό»

Στον Αυλώνα συνελήφθη ο ιδιοκτήτης ενός βρεφονηπιακού σταθμού , κατηγορούμενος για σωματική βλάβη και κακοποίηση σε βάρος 2χρονου παιδιού, έπειτα από καταγγελία της οικογένειας ότι έβγαλε τούφα από τα μαλλιά του επειδή το παιδί αρνιόταν να φάει.

Το περιστατικό έγινε γνωστό την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, όταν η μητέρα παρέλαβε το αγοράκι από τον σταθμό και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί κακοποίηση.

«Προσήλθα αυτοβούλως στην Αστυνομία. Δεν κρύφτηκα για το αυτόφωρο, ταλαιπωρήθηκα και εγώ και η γυναίκα μου γιατί πήραμε την ευθύνη του περιστατικού. Ενημερώσαμε την μαμά, η οποία μαμά δεν έχει κανένα άδικο, από την άποψη ότι έχει ενοχληθεί, γιατί ήταν ένα συμβάν και την καταλαβαίνουμε.

Ενημερώθηκε από το σχολείο κανονικά όπως έπρεπε, προσπάθησα να επικοινωνήσω και εγώ μαζί της, υπάρχουν οι τηλεφωνικές κλήσεις. Δεν απάντησε, της έστειλα και μήνυμα ότι εμείς είμαστε στη διάθεσή της για ό,τι χρειαστεί», πρόσθεσε.

«Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Θα μπορούσε να γίνει στην αυλή, να του τραβήξει μία παιδαγωγός το χέρι, αφήστε εμένα, και να του το βγάλει. Πάλι την ίδια κατάληξη θα είχαμε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα στους παιδικούς σταθμούς. Δεν βρίσκεις άκρη. Έχει γίνει ένα μικρό λάθος, γιατί πήγαμε να κάνουμε καλό και να προστατεύσουμε κάτι.

Δεν έχω να κρύψω κάτι. Δέκα χρόνια σχολείο, που δεν έχει ακουστεί κιχ. Δεν έχω κάνει τίποτα 10 χρόνια, είμαστε πρότυπο σχολείου. Έχω κάνει 15 σεμινάρια πρώτων βοηθειών για να βοηθάω τα παιδιά και υπάρχουν τα χαρτιά και οι φωτογραφίες που είμαι στα σεμινάρια», είπε στο τέλος.

Συνελήφθη επίσης η σύζυγος του ιδιοκτήτη, που εργάζεται στον ίδιο παιδικό σταθμό ως υπεύθυνη παιδαγωγός, κατηγορούμενη ότι επιχείρησε να συγκαλύψει το περιστατικό.

Η οικογένεια φέρνει το περιστατικό στη δημοσιότητα

«Όταν σε ένα παιδί λείπουν τα μαλλιά από το κεφάλι, σημαίνει ότι κάποιος τα έχει τραβήξει με δύναμη. Για ποιον λόγο να γίνει αυτό σε ένα παιδάκι 2 χρόνων; Δεν φεύγουν τα μαλλιά από το κεφάλι έτσι εύκολα, έχει τραβήξει με βία το παιδί.

«Η μητέρα πήγε να πάρει το παιδί και η υπεύθυνη, που είναι η σύζυγος του ιδιοκτήτη, της είπε ότι δεν ήταν καλή ημέρα στον βρεφονηπιακό γιατί το παιδί χτύπησε και του λείπουν μαλλιά από το κεφάλι. Της είπαν ότι για να μην πέσει το παιδί, το έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι.

Ήταν και χτυπημένο το παιδί στα χείλη. Ρωτάει η μητέρα πώς έγινε αυτό. Της λένε ήταν στο μπάνιο το παιδί, πήγε να το αλλάξει η δασκάλα και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και έφυγε ο μικρός και για να μην χτυπήσει, τον έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι», είπε ο συγγενής.

Από την πλευρά της, η γιαγιά του 2χρονου παιδιού σημείωσε:

«Το πας εκεί, τάχα να έχεις το κεφάλι σου πιο ήσυχο και να του λείπει ολόκληρη τούφα… για όνομα του Θεού».

Από την άλλη, η οικογένεια έχει στο πλευρό της άλλη εργαζόμενη του σταθμού, η οποία λέει πως επειδή το παιδί δεν έτρωγε, ο ιδιοκτήτης προσφέρθηκε να το πάρει σε άλλο χώρο για να το ταΐσει, όταν ωστόσο επέστρεψαν, το κεφάλι του αγοριού ήταν βρεγμένο και έλειπε εμφανώς μία τούφα από τα μαλλιά του.

«Κάλεσε τους γονείς μία βρεφονηπιοκόμος και τους είπε ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Τα παιδιά λέει ήταν στην τραπεζαρία και το δικό μας το πήρε ο ιδιοκτήτης μέσα για να το ταΐσει, να το ηρεμήσει, επειδή έκλαιγε. Και το έφερε μετά από περίπου μισή ώρα. Το παιδί ήταν πολύ συγχυσμένο, του έλειπαν τα μαλλιά από το κεφάλι.

Έτσι είπε η βρεφονηπιοκόμος. Ότι γύρισε φοβισμένο, πελαγωμένο, κίτρινο, βρεγμένο και χωρίς μαλλιά στο κεφάλι. Μετά από λίγο φώναζε η διευθύντρια του σταθμού τι μαλλιά είναι αυτά στην τουαλέτα. Η βρεφονηπιοκόμος την ίδια ημέρα παραιτήθηκε», τόνισε η εργαζόμενη.

Η οικογένεια του 2χρονου τόνισε ότι απαιτείται ενημέρωση από τον ιδιωτικό παιδικό σταθμό. «Πρόκειται για έναν ιδιωτικό σταθμό. Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως. Πήγε η μητέρα να πάρει το παιδί την ώρα του σχολάσματος και τότε την ενημέρωσαν».

Το χρονικό της υπόθεσης

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, η οποία πήγε στο ΑΤ Ωρωπού το βράδυ της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου, ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού που εδρεύει στη Βορειοανατολική Αττική έπιασε το παιδί από τα μαλλιά και το χτύπησε.

Σύμφωνα με τη μητέρα, το παιδάκι γυρίζοντας από τον βρεφονηπιακό σταθμό έκλαιγε και του έλειπε μια τούφα.

Η γυναίκα τηλεφώνησε στον βρεφονηπιακό σταθμό για εξηγήσεις και τόσο η γυναίκα του διευθυντή, όσο και μία δασκάλα της απάντησαν ότι το παιδάκι πήγε να περάσει από μια πόρτα στο διάλειμμα και για να μην χτυπήσει ο ιδιοκτήτης του σταθμού προσπάθησε να το πιάσει, τραβώντας το από τα μαλλιά και του έφυγε μια τούφα.

Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας άλλη δασκάλα του ίδιου σχολείου τηλεφώνησε στην μητέρα του 3χρονου και της ανέφερε ότι ενώ μερικά παιδιά έκλαιγαν, ο διευθυντής μετέφερε τον γιο της στον χώρο της κουζίνας, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα. Όταν εξήλθαν από την κουζίνα, η εν λόγω δασκάλα διαπίστωσε ότι το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο. Αμέσως ο διευθυντής μετέφερε τον ανήλικο στο μπάνιο, όπου και εκεί παρέμειναν αρκετή ώρα, και όταν εξήλθαν εκείνη διαπίστωσε το κενό στο τριχωτό της κεφαλής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου ισχυρίστηκε στην Αστυνομία πως ήθελε να τον ηρεμήσει καθώς δεν έτρωγε, ενώ τον έπιασε από τα μαλλιά όταν πήγε να πέσει από την καρέκλα.

Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε από τους γονείς του αρχικά σε τοπικό παιδίατρο και εν συνεχεία στο νοσοκομείο «Παίδων». Από την Αστυνομία χορηγήθηκε Ιατροδικαστική Παραγγελία για εξέταση του παιδιού.

Στη συνέχεια, η γυναίκα μετέβη στην Αστυνομία όπου υπέβαλε μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού.

