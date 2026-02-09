Αττική Οδός: Προειδοποίηση για νέα απάτη με SMS – “Δεν θα στείλουμε ποτέ μήνυμα στους συνδρομητές e – PASS για οφειλή”

Με μία σημαντική ανακοίνωση, η Αττικός Οδός ενημέρωσε για απάτη με SMS κατά την οποία στέλνετε στους συνδρομητές e-PASS μήνυμα για οφειλές στην υπηρεσία.

Η εταιρεία ενημερώνει πως η υπηρεσία δεν θα στείλει ποτέ μήνυμα σε συνδρομητές της εφαρμογής e-PASS για οφειλές και εφιστά την προσοχή στους οδηγούς. Έτσι, αν κάποιος λάβει ένα τέτοιο SMS θα πρόκειται για απάτη και όχι για μήνυμα από την Αττική Οδό.

“Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ κλικάρετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του“, αναφέρει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

«H Νέα Αττική Οδός θα ήθελε να ενημερώσει τους συνδρομητές e-PASS ότι δε θα λάβουν ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.

Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Αττική Οδός δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς σας για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.

Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πρώτιστη μέριμνά μας».