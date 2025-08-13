Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Αττική: Έρευνες για αγνοούμενο σέρφερ στον Σχοινιά

Αττική: Έρευνες για αγνοούμενο σέρφερ στον Σχοινιά
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Λιμενικού για την εξαφάνιση ενός σέρφερ που βρισκόταν στην παραλία του Σχοινιά της Αττικής.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του γίνεται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από δύο ιδιωτικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού.

Στην περιοχή σπεύδει και ένα αντυρρυπαντικό σκάφος Λιμενικού σώματος ενώ πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ.

