ΕΛΛΑΔΑ

«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο»: Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Η κυκλοφορία θα διακοπεί το Σάββατο 20/09 από τις 20:00 έως την Κυριακή 21/09 στις 23:00

«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο»: Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας
DEBATER NEWSROOM

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στο κέντρο της Αθήνας από το Σάββατο 20/09/2025 στις 20:00 έως την Κυριακή 21/09/2025 στις 23:00, λόγω των εκδηλώσεων «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο».

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

  • Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.
  • Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από αυτές τις περιοχές για να διευκολυνθεί η κίνηση και να περιοριστούν τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα.

ΕΛΛΑΔΑ

