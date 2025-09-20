«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο»: Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας
Η κυκλοφορία θα διακοπεί το Σάββατο 20/09 από τις 20:00 έως την Κυριακή 21/09 στις 23:00
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στο κέντρο της Αθήνας από το Σάββατο 20/09/2025 στις 20:00 έως την Κυριακή 21/09/2025 στις 23:00, λόγω των εκδηλώσεων «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο».
Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:
- Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.
- Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.
- Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.
- Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.
- Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από αυτές τις περιοχές για να διευκολυνθεί η κίνηση και να περιοριστούν τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα.
