«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο»: Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στο κέντρο της Αθήνας από το Σάββατο 20/09/2025 στις 20:00 έως την Κυριακή 21/09/2025 στις 23:00, λόγω των εκδηλώσεων «Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο».

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.

Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.

Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.

Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.

Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από αυτές τις περιοχές για να διευκολυνθεί η κίνηση και να περιοριστούν τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα.