Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της άφιξης των αγροτών

Δείτε πως θα διεξαχθεί η κυκλοφορία

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της άφιξης των αγροτών
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της άφιξης των αγροτών με τα τρακτέρ στο κέντρο.

Στη λεωφόρο Αθηνών θα πραγματοποιηθούν διακοπές στις κάθετες οδούς. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά στους εξής δρόμους:

  • Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα
  • Λεωφόρο Κηφισού
  • Λεωφόρο Αθηνών
  • Πλατεία Καραϊσκάκη
  • Αγίου Κωνσταντίνου
  • Πλατεία Ομονοίας
  • Πανεπιστημίου
  • Πλατεία Συντάγματος

