Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της άφιξης των αγροτών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της άφιξης των αγροτών με τα τρακτέρ στο κέντρο.

Στη λεωφόρο Αθηνών θα πραγματοποιηθούν διακοπές στις κάθετες οδούς. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά στους εξής δρόμους: