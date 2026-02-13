Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της άφιξης των αγροτών
Δείτε πως θα διεξαχθεί η κυκλοφορία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της άφιξης των αγροτών με τα τρακτέρ στο κέντρο.
Στη λεωφόρο Αθηνών θα πραγματοποιηθούν διακοπές στις κάθετες οδούς. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά στους εξής δρόμους:
- Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα
- Λεωφόρο Κηφισού
- Λεωφόρο Αθηνών
- Πλατεία Καραϊσκάκη
- Αγίου Κωνσταντίνου
- Πλατεία Ομονοίας
- Πανεπιστημίου
- Πλατεία Συντάγματος
