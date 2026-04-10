Αστυνομική επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Διαβατά: Συνελήφθη ένα άτομο για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση

Πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Συνολικά ελέγχθηκαν 108 άτομα και 73 οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ένα άτομο για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση, διαπιστώθηκαν 39 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, παρόμοιες δράσεις θα υπάρξουν και σε άλλες περιοχές του νομού.