Κυψέλη: Βρέθηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Χειροπέδες σε έναν 58χρονο (Βίντεο)

Συνελήφθη χθες, Δευτέρα (01/12) ένας 58χρονος αλλοδαπός στην Κυψέλη, κατηγορούμενος για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, κατ’ εξακολούθηση. Ο δράστης συνελήφθη μέσα στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποίησε το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Μετά από ενδελεχή και πολύμηνη έρευνα, και αφού συλλέχθηκαν και αξιοποιήθηκαν κρίσιμα πληροφοριακά δεδομένα, ταυτοποιήθηκε ο 58χρονος ως υψηλής προτεραιότητας ύποπτος (High Value Target). Από τις αρχές του 2024, φέρεται να είχε οργανώσει εργαστήριο παραγωγής πλαστών εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα ανέπτυσσε και δίκτυο παράνομης προώθησης μεταναστών, κυρίως προς την Ιταλία.

Ο 58χρονος είχε ως σημείο συνάντησης ένα κατάστημα – καφετέρια σε περιοχή της Κυψέλης, όπου πραγματοποιούσε τις περισσότερες επαφές με τους υποψήφιους “πελάτες” του.

Για να καλύψει την εγκληματική του δράση, ο 58χρονος διατηρούσε μια οικία, την οποία χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» και όπου λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για την παραγωγή πλαστών εγγράφων. Η εν λόγω οικία βρισκόταν κοντά σε καφετέρια, επιτρέποντάς του να παρακολουθεί και να ελέγχει την πρόσβαση ατόμων σε αυτήν. Παράλληλα, διατηρούσε και δεύτερη οικία, η οποία χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη ατόμων που προορίζονταν για παράνομη διακίνηση.

Συμφωνίες για παράνομη προώθηση μεταναστών σύναπτε ο 58χρονος, με κόστος που κυμαινόταν κατά περίπτωση από 2.000 έως και 3.500 ευρώ το άτομο, ενώ από την εμπορία των εγγράφων αποκόμιζε από 600 έως 900 ευρώ το έγγραφο, ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσης του.

Αφού λάμβανε το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων, κατήρτιζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, εξέδιδε αεροπορικά εισιτήρια και κατά περίπτωση μετέφερε τους μετανάστες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, καθώς και έτοιμα προς διάθεση ή προς κατάρτιση πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και συγκεκριμένα: 113 δελτία ταυτότητας, 14 διαβατήρια, άδεια διαμονής και δελτίο ασύλου, 2 κάρτες ασφάλισης, 130 χαρτόσημα, 2 φορητοί Η/Υ,

4 φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB), πολυμηχάνημα εκτυπωτής-σαρωτής,

7 μεταλλικές μήτρες ανάγλυφων εντυπωμάτων,5 σφραγίδες εντυπωμάτων μελάνης, 5 πρέσες χειρός,

30 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας, πλήθος γραφικής ύλης, 2 κινητά τηλέφωνα,

Ι.Χ.Ε και το χρηματικό ποσό των 1.925 ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο κατηγορούμενος, υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της Επιχειρησιακής Δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.

Προκειμένου διερευνηθούν άμεσα τα επιχειρησιακά δεδομένα και να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της δράσης του κυκλώματος, η οποία παρουσιάζει διεθνή χαρακτήρα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών διατηρεί συνεργασία με τη EUROPOL, ειδικός εμπειρογνώμονας της οποίας συνδράμει στην ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση της κινητής μονάδας δεδομένων (MOBILE OFFICE).

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.