Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 25χρονη που είχε στο σπίτι της σπαθί τύπου “κατάνα” και ξιφίδια

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 10 Αυγούστου στην περιοχή του Ασπροπύργου, 25χρονη, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου αποκρύπτονται πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, έλαβε χώρα έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· σπαθί τύπου «κατάνα»,

· -4- ξιφίδια,

· μαχαίρι επιβίωσης

· αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.