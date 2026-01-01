Άρτα: Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονος – Τραυματίστηκε σοβαρά από κυνηγετική καραμπίνα στο κεφάλι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στην Άρτα ένα 16χρονο αγόρι το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά με όπλο σε χωριό του Δήμου Ζηρού.

Συγκεκριμένα, το 16χρονο αγόρι φέρει τραύμα στην κροταφική χώρα και είναι διασωληνωμένο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι γονείς του πήρε την κυνηγετική καραμπίνα του πατέρα του χωρίς να το αντιληφθούν οι γονείς του. Γλίστρησε έξω από το σπίτι γιατί φορούσε παντόφλες, πήγε να κρατηθεί και αυτοτραυματίστηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί αναμένουν να εξεταστεί και από ιατροδικαστή, δεν αποκλείουν από την εικόνα του τραύματος να είναι απόπειρα αυτοκτονίας όμως οι γονείς κάνουν λόγο για ατύχημα.

Ο πατέρας στο όνομα του οποίου ήταν το κυνηγετικό όπλο συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα.