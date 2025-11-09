Άρτα: Οδηγούσε μεθυσμένος στην Ιονία Οδό και συνελήφθη – Του αφαίρεσαν το δίπλωμα για 180 ημέρες
Θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας
Χειροπέδες πέρασαν άνδρες της Τροχαίας σε άτομο που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ιονία Οδό.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο οδηγός που συνελήφθη σε τροχονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και κατά το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ακόμα, από τον περαιτέρω έλεγχο, προέκυψε ότι για την ίδια παράβαση του είχε αφαιρεθεί στις 07.06 η άδεια ικανότητας οδήγησης από το Τμήμα Τροχαίας Άρτας, για χρονικό διάστημα 180 ημερών.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.
