Αργυρούπολη: Μάχη “σώμα με σώμα” με ληστές σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Δείτε το βίντεο

Τον τρόμο έζησε ιδιοκτήτης και γείτονας του σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Αργυρούπολη μετά από εισβολή τριών ληστών.

Ο ιδιοκτήτης επέδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία παρά το γεγονός της βίαιης επίθεσης των ληστών. Όπως μετέδωσε το STAR, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 22:00 και ενώ ο ιδιοκτήτης ετοιμαζόταν να φύγει από το κατάστημά του, όταν δύο κακοποιοί, φορώντας κουκούλες και γάντια εισέβαλαν μέσα στο κατάστημα και προσπαθούσαν βίαια να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, προκειμένου να του πάρουν τις εισπράξεις.

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε και τρίτος δράστης, με τον οποίο ο ιδιοκτήτης ξεκίνησε να παλεύει, ώσπου τελικά κατάφερε να τους διώξει από την επιχείρησή του. Η μάχη συνεχίστηκε και έξω από το κατάστημα, μέχρι που ένας γείτονας άκουσε τις φωνές του επιχειρηματία και έσπευσε να βοηθήσει.

«Βλέπω τρία παιδιά με κουκούλες… να τον τραβάνε και την ώρα που τον βγάζουν έξω, πέφτει κάτω και λέει “βοήθεια”. Για δύο δευτερόλεπτα ήμουν κοκαλωμένος, λέω “Ρε τι κάνετε εδώ;”. Και με το που βλέπουν εμένα μπαίνουν σε ένα νομίζω μαύρο ήταν 207 αυτοκίνητο», είπε ο γείτονας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτιμάται ότι στους δράστες συγκαταλέγονται και ανήλικοι. Η αστυνομία βρίσκεται στην αναζήτηση των δραστών.