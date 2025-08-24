Άρχισε η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου – Δείτε live πού υπάρχει κίνηση

Άρχισε από το μεσημέρι της Κυριακής (24.08) η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου. Μετά τις στιγμές χαλάρωσης έξω από το κλεινόν άστυ, την προτελευταία Κυριακή του καλοκαιριού άρχισε να σχηματίζεται μποτιλιάρισμα από πολύ νωρίς.

Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, χωρίς, ωστόσο, να παρατηρείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν επίσης από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο. Παράλληλα, κίνηση υπάρχει στα διόδια των Αφιδνών και της Ελευσίνας.

