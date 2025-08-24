Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Άρχισε η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου – Δείτε live πού υπάρχει κίνηση

Σε ποια σημεία σχηματίστηκε μποτιλιάρισμα

(ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Άρχισε από το μεσημέρι της Κυριακής (24.08) η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου. Μετά τις στιγμές χαλάρωσης έξω από το κλεινόν άστυ, την προτελευταία Κυριακή του καλοκαιριού άρχισε να σχηματίζεται μποτιλιάρισμα από πολύ νωρίς.

Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, χωρίς, ωστόσο, να παρατηρείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν επίσης από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο. Παράλληλα, κίνηση υπάρχει στα διόδια των Αφιδνών και της Ελευσίνας.

Δείτε εδώ live την κίνηση.

