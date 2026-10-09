Αρχαιοκαπηλία: Εν ενεργεία στρατιωτικός φέρεται ως αρχηγός κυκλώματος – 11 συλλήψεις

Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε λαθρανασκαφές και παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως ηγετικά μέλη, με έναν εν ενεργεία στρατιωτικό να κατηγορείται ότι διηύθυνε τη δεύτερη οργάνωση.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Ξάνθης, της Δράμας, της Ροδόπης και του Έβρου, με τη συμμετοχή 60 αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

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Οι συλληφθέντες είναι δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και τα όπλα.

Ο στρατιωτικός και το αρχείο με τις αρχαιολογικές θέσεις

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο εν ενεργεία στρατιωτικός, που φέρεται ως διευθύνων της δεύτερης οργάνωσης, δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανασκαφές, κυρίως στον Έβρο.

Άλλο μέλος φέρεται να είχε συγκροτήσει αρχείο θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες.

Το αρχείο χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη της δράσης της ομάδας. Τα υπόλοιπα μέλη φέρονται να συγκέντρωναν πληροφορίες και να συμμετείχαν στις παράνομες έρευνες και ανασκαφές, κατόπιν οδηγιών και έναντι αμοιβής.

Πώς επέλεγαν τους στόχους

Η πολύμηνη έρευνα κατέδειξε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι οι δύο οργανώσεις λειτουργούσαν με παρόμοιο τρόπο τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τα μέλη τους φέρονται να είχαν αναπτύξει δίκτυο τοπικών συνεργατών, από τους οποίους αντλούσαν πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Κατά την επιλογή των σημείων έρευνας συνυπολόγιζαν την προσβασιμότητα, την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο εντοπισμού από τις αρχές.

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Χρησιμοποιούσαν ανιχνευτές μετάλλων και μηχανήματα διασκόπησης εδάφους, ενώ μετέβαιναν στις περιοχές με τετρακίνητα οχήματα. Όταν εντόπιζαν ενδείξεις αρχαιοτήτων, προχωρούσαν σε ανασκαφές με αξίνες, κρουστικά δράπανα και ηλεκτρογεννήτριες.

Παράλληλα, αναζητούσαν πρόσωπα που κατείχαν ήδη αρχαιολογικά αντικείμενα και επιθυμούσαν να τα πουλήσουν.

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Ο φερόμενος αρχηγός που εκτιμούσε την αξία των ευρημάτων

Στην πρώτη οργάνωση, ο φερόμενος ως διευθύνων είχε, κατά την αστυνομία, τον κεντρικό επιχειρησιακό έλεγχο: συγκέντρωνε πληροφορίες, επέλεγε στόχους, οργάνωνε τον εξοπλισμό και τα μέτρα προφύλαξης και διαχειριζόταν τη διανομή των παράνομων εσόδων.

Φέρεται επίσης να διέθετε εμπειρία στην εκτίμηση της αξίας των αντικειμένων και να αποφάσιζε την αγορά τους, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους σε πρόσωπα του εξωτερικού.

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«Jogging», «όργανα γυμναστικής» και «θαύμα»: Οι κωδικές λέξεις

Τα μέλη προτιμούσαν τις αυτοπρόσωπες συναντήσεις και εφάρμοζαν μεθόδους αντιπαρακολούθησης. Όταν επικοινωνούσαν τηλεφωνικά, χρησιμοποιούσαν συνθηματικές εκφράσεις για να αποκρύπτουν το αντικείμενο των συζητήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κωδικές λέξεις περιλάμβαναν:

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Κωδική έκφραση Σε τι αναφερόταν «Δουλειά», «σοβαρή δουλειά», «προθέρμανση», «αθλήματα» Παράνομες αρχαιολογικές έρευνες «Jogging», «γυμναστική», «βόλτα» Μετάβαση στην ύπαιθρο για παράνομες έρευνες «Όργανα γυμναστικής» Ανιχνευτές μετάλλων και εξοπλισμός διασκόπησης εδάφους «Φόρτιση» Προετοιμασία του τεχνικού εξοπλισμού «Κέρμα» Αρχαία νομίσματα «Άσπρα» Ασημένια και χρυσά αρχαία νομίσματα σε καλή κατάσταση «Θαύμα» Ανεύρεση αρχαίων μνημείων μεγάλης αξίας

Αρχαία νομίσματα, χάλκινος ιππέας και 24 ανιχνευτές μετάλλων

Στις έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν αρχαία νομίσματα, χάλκινο σύμπλεγμα ιππέα με άλογο, τμήματα αγγείων και αμφορέων, δακτύλιοι, πόρπες, περόνες και αρχιτεκτονικά μέλη.

Βρέθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων:

24 ανιχνευτές μετάλλων , μηχανήματα καταγραφής υπεδάφους και φορητός τρισδιάστατος σαρωτής εδάφους.

, μηχανήματα καταγραφής υπεδάφους και φορητός τρισδιάστατος σαρωτής εδάφους. Δύο ανιχνευτές κρυφών καμερών και πομπών, drone και φορητό GPS.

Εργαλεία ανασκαφής, δύο δράπανα και δύο γεννήτριες.

Τρία αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα και ασύρματοι πομποδέκτες.

Χάρτες και χειρόγραφες σημειώσεις.

11.130 ευρώ, 875 τουρκικές λίρες και τρεις χρυσές λίρες .

. Τρία κυνηγετικά όπλα, αεροβόλο πιστόλι και ξιφολόγχη.

Τα κατασχεθέντα αρχαία μνημεία θα αποσταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για φύλαξη, τελική εκτίμηση και αξιολόγηση. Επιπλέον αντικείμενα εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάγονται στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.