Αποτροπιασμός στη Θεσσαλονίκη: 55χρονη βίαζε τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού από τα 9 του χρόνια

Μια σοκαριστική υπόθεση στη Θεσσαλονίκη ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μια 55χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι βίαζε για χρόνια τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα βίαζε το αγόρι από όταν εκείνος ήταν 9 ετών, με το μαρτύριό του να κρατάει 9 ολόκληρα χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 55χρονης για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε καταγγελία, αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω διέπραττε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 18χρονου (σήμερα) ημεδαπού, από την ηλικία των 9 ετών έως και το Μάιο του 2025, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και διέμενε μαζί με το γιο της στην οικία της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.