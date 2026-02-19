Απόδραση Αιγύπτιου από την Ευελπίδων: “Δεν προκύπτει ότι δεν φορούσε χειροπέδες”

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αιγύπτιου κρατουμένου που απέδρασε από την Ευελπίδων το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο δραπέτης είναι 20 ετών, Αιγυπτιακής καταγωγής και ήταν κρατούμενος στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, για διοικητική απέλαση γιατί είχαν λήξει τα χαρτιά του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπου τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου «από την έρευνα δεν προκύπτει ότι δεν είχε χειροπέδες», αναφερόμενη σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο πως ο Αιγύπτιος δε φορούσε χειροπέδες και έτσι κατάφερε να διαφύγει.

«Δεν προκύπτει να μην έφερε κανονικά χειροπέδες. Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία που να αναφέρει κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μιλώντας στο ΣΚΑΪ

Ακόμα, τόνισε πως έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των Αστυνομικών και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος τους όπως προβλέπεται. Αναφορικά με τον τρόπο που ο αλλοδαπός κατάφερε να ξεφύγει από το σημείο, η κυρία Δημογλίδου αναφέρει πως σύμφωνα με μαρτυρίες διέφυγε «πεζός».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να διαπιστωθεί η πορεία που ακολούθησε μετά την απόδραση και να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό.