ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο στον Γέρακα: Λεκάνη τουαλέτας «φύλαγε» θέση στάθμευσης

Η εφευρετικότητα για μια θέση πάρκινγκ δεν έχει όρια

Απίστευτο στον Γέρακα: Λεκάνη τουαλέτας «φύλαγε» θέση στάθμευσης
Πηγή: Glomex
Αναστασία Ξυδιά

Ευφάνταστοι έχουν γίνει οι πολίτες για να κρατήσουν μία θέση στάθμευσης στην Αθήνα, ωστόσο κάποιος στον Γέρακα φαίνεται να το πήγε σε άλλο επίπεδο.

Ειδικότερα, ένας κάτοικος στον Γέρακα κρατούσε θέση με μία λεκάνη τουαλέτας στο δρόμο, με τους υπόλοιπους να μην ξέρουν αν πρέπει να γελάσουν ή να εκνευριστούν με την εφευρετικότητα του.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, φαίνεται στην είσοδο του σπιτιού υπάρχει ένα κολωνάκι για να μην κλείνει κάποιος το πάρκινγκ του σπιτιού, ωστόσο δεν ήταν αρκετό.

Με αυτόν τον πρωτότυπο –και προκλητικό– τρόπο, χρησιμοποιώντας μια λεκάνη τουαλέτας, ο κάτοικος «καπαρώνει» τη θέση στάθμευσης, ώστε να τη βρίσκει πάντα διαθέσιμη. Αρκεί να μετακινεί το αντικείμενο και να παρκάρει χωρίς να χρειάζεται να περιφέρεται στα στενά αναζητώντας χώρο.

