Απίστευτο σκηνικό στην Πάτρα: Νεαροί έπεσαν από πατίνι σε live μετάδοση (βίντεο)

Τροχαίο σε ζωντανή μετάδοση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ του Ionian TV στην Πάτρα, στο σημείο που είχε τραυματιστεί γιατρός σε ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του.

Συγκεκριμένα, δύο νεαροί που επέβαιναν σε πατίνι έπεσαν στο οδόστρωμα, παραβιάζοντας τον ΚΟΚ, αλλά ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρώς και δεν παρασύρθηκαν από κάποιο διερχόμενο ΙΧ.

Το ρεπορτάζ γινόταν με αφορμή τα συχνά ατυχήματα στις ράγες του τρένου, στο σημείο εισόδου του ποδηλατοδρόμου της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Την ώρα που ο δημοσιογράφος συνομιλούσε με πολίτη από την περιοχή, η οποία περιέγραφε την πτώση της με ποδήλατο στο ίδιο σημείο, ένα πατίνι με δύο ανήλικους αναβάτες πέρασε από τις ράγες.

Ο δημοσιογράφος έσπευσε να δει αν οι δύο νεαροί ήταν καλά στην υγεία τους.