Απεργία σήμερα: “Λουκέτο” στη χώρα, στους “δρόμους” για το 13ωρο οι εργαζόμενοι – Πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς

Στους ρυθμούς της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και δεκάδες σωματεία και Ομοσπονδίες ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, κινείται σήμερα Τρίτη 14/10 η χώρα.

Από τις απεργιακές κινητοποιήσεις θα επηρεαστούν και οι δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς συμμετέχουν με αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που από σήμερα συζητιέται στη Βουλή και θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο Τετάρτη, προβλέπει μεταξύ άλλων ρύθμιση για 13ωρη εργασία.

Απεργία σήμερα: Πώς κινούνται τα ΜΜΜ

Πιο αναλυτικά, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας θα κινηθούν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ, για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί. Οι εργαζόμενοι του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ – ΟΣΥ συμμετέχουν στην απεργία με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00).

Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2 & 3 , Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.

Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει επίσης το επιβατικό κοινό ότι οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας τους έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Χωρίς τρένα όλο το 24ωρο

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, όπως ενημέρωσε η Hellenic Train λόγω της24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.

Δεμένα τα πλοία

Απεργία έχουν προκηρύξει τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία». Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων.

Στάση εργασίας στα ΜΜΕ

Με 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 της Τρίτης θα συμμετάσχουν στην απεργία και οι εργαζόμενοι στον Τύπο και στα ΜΜΕ με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και των Ενώσεων Συντακτών μέλη της (ΕΣΗΕΑ-ΕΣΗΕΜΘ-ΕΣΗΕΠΗΝ-ΕΣΗΕΘΣτΕΕ-ΕΣΠΗΤ)

Απεργία σήμερα: Συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας

Στις 11πμ στο Σύνταγμα έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρία το ΕΚΑ και η ΑΔΕΔΥ, ενώ μισή ώρα νωρίτερα στις 10.30 τα μέλη του ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια.

«Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό “παρών” στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα με στόχο την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο- σημειώνει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, σημειώνοντας ότι «τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή – δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία».

Η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της καλεί «κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να λάβει μέρος στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη, 14/10 και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα στις 11 π.μ.

Η ΓΣΕΕ ζητά:

«Ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας μας

Για την πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων

Για τη μείωση του ωραρίου εργασίας τώρα!

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών και καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τις νέες και τους νέους να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στο κυβερνητικό σχεδιασμό για την πλήρη απορρύθμιση της εργασίας».

«Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία», αναφέρει στο απεργιακό του κάλεσμα το ΠΑΜΕ, σημειώνοντας:

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλμάτων της παραγωγικότητας δεν θα γίνουμε δούλοι! Σύγχρονο στον 21ο αιώνα είναι η κλιμάκωση του αγώνα για μειωμένο και σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, για 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο! Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις των μισθών με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για να μην έχει ανάγκη κανένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 και 14 ώρες για να ζήσει.

Πραγματικό σύγχρονο δικαίωμά μας είναι να προγραμματίζουμε και να αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, όπως εμείς θέλουμε. Δικαίωμά μας είναι η συμμετοχή μας στην πολιτιστική, συνδικαλιστική και πολιτική ζωή της κοινωνίας που ζούμε.

Σύγχρονο και ανθρώπινο είναι να βάλουμε τέλος στη βαρβαρότητα του πολέμου και της προσφυγιάς, της εκμετάλλευσης και της φτώχειας. Να μπορούν οι λαοί να ζουν ειρηνικά στον τόπο τους».

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Απεργιακές αποφάσεις έχουν πάρει οι εξής συνδικαλιστικές οργανώσεις:

Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Σαλαμίνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Αγρινίου, Αμαλιάδας, Άρτας, Βόλου, Β. Δωδεκανήσου, Εβρου, Ελευσίνας και Δυτ. Αττικής, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Λακωνίας, Λαμίας, Λάρισας, Λευκάδας, Λέσβου, Λιβαδειάς, Ρόδου (στάση εργασίας 10 π.μ. ως 1 μ.μ.), Σάμου, Τρικάλων, Χανίων, Φωκίδας.

Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Χημικής Βιομηχανίας, Ενέργειας, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Μεταλλωρύχων, Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), ΠΟΣΠΕΡΤ, Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών.

Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία. Σε 24ωρη απεργία είναι και το Δημόσιο, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ.