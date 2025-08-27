Απεργία 28 Αυγούστου: Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Τι θα γίνει με τις πτήσεις
Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν στην απεργία
Παράνομη κηρύχθηκε η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) που είχε προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου, 2025.
Η ΕΕΕΚΕ είχε κηρύξει 4ωρη στάση εργασίας με σκοπό να συμμετάσχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις τις 28ης Αυγούστου. Ως αποτέλεσμα δεν θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.
Απεργία 28 Αυγούστου: Κατεβάζει ρολά το Δημόσιο, ποιοι συμμετέχουν
“Ρολά” κατεβάζει το Δημόσιο την Πέμπτη 28 Αυγούστου, μετά από απόφαση της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή το νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ από το χώρο της υγείας (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), της Παιδείας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κλπ.
Συγκεκριμένα:
- Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) προκηρύσσει 24ωρη απεργία και καλεί στην προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.
- Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοίνωσε την προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας, καλώντας τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 το πρωί.
- Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».
