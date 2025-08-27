Απεργία 28 Αυγούστου: Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Τι θα γίνει με τις πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) που είχε προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου, 2025.

Η ΕΕΕΚΕ είχε κηρύξει 4ωρη στάση εργασίας με σκοπό να συμμετάσχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις τις 28ης Αυγούστου. Ως αποτέλεσμα δεν θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

“Ρολά” κατεβάζει το Δημόσιο την Πέμπτη 28 Αυγούστου, μετά από απόφαση της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή το νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ από το χώρο της υγείας (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), της Παιδείας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κλπ.

Συγκεκριμένα: