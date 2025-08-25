Απεργία 28 Αυγούστου: Κατεβάζει ρολά το Δημόσιο, ποιοι συμμετέχουν – Συγκέντρωση στο Σύνταγμα

“Ρολά” κατεβάζει το Δημόσιο την Πέμπτη 28 Αυγούστου, μετά από απόφαση της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή το νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ από το χώρο της υγείας (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), της Παιδείας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κλπ.

Συγκεκριμένα: