ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνες χακάρουν λογαριασμούς στα social media και ζητούν χρήματα από “φίλους” τους

Η ανάρτηση της ΕΛΑΣ

Απατεώνες χακάρουν λογαριασμούς στα social media και ζητούν χρήματα από “φίλους” τους
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία λόγω της δράσης απατεώνων, οι οποίοι χακάρουν λογαριασμούς στα social media και ζητούν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Σε ανάρτησή της, η αστυνομία παρουσιάζει ένα περιστατικό με χακάρισμα λογαριασμού στα social media.

Απατεώνας έχοντας παραβιάζει το προφίλ ενός χρήστη ζητά από τον διαδικτυακό του «φίλο» χρήματα για μια πληρωμή με το πρόσχημα ότι ξέχασε την κάρτα του.

Για να τον πείσει του ζητά να του κάνει κατάθεση 680 ευρώ σε λογαριασμό και σε λίγες ώρες θα του τα επιστρέψει και μάλιστα με «τόκο» δίνοντας του 700 ευρώ.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το άτομο που τους ζητά χρήματα προκειμένου να σιγουρευτούν ότι δεν πρόκειται για απατεώνες.

Αναλυτικά η ανάρτηση της αστυνομίας:

Προσοχή! Δείτε πως εξαπατήθηκε ένα άτομο στα social media!

Δέχτηκε μήνυμα από «φίλο» που ζητούσε επειγόντως χρήματα!

Όμως… δεν ήταν ο φίλος του! Στην πραγματικότητα ήταν απατεώνες που του «χάκαραν» τον λογαριασμό!

Σε κάθε περίπτωση μην καταθέτεις χρήματα, χωρίς να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά μαζί του!

Ενημερώστε & άλλους, για να μην πέσουν θύματα των απατεώνων!

ΕΛΛΑΔΑ

