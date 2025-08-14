Απαλλάσσονται για τρία χρόνια από τον ΕΝΦΙΑ οι πυρόπληκτοι – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης

Πέντε μέτρα στήριξης για όλες τις πυρόπληκτες περιοχές, από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα ενέκρινε την Τετάρτη 13/8 η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής σε έκτακτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιου για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου.

Κύριο αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η έγκριση μέτρων στήριξης για τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025, στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας.

Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο 2025 μέχρι και σήμερα, και έχουν επισήμως κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Επιπλέον, στην απαλλαγή αυτή εντάσσεται και ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Aννας, στη βόρεια Εύβοια η οποία έχει πληγεί από σεισμό (19 Μαΐου 2025) και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η παρούσα ρύθμιση, που βασίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4 του Ν. 5219/2025, αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής ανακούφισης σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, σεισμούς ή πλημμύρες. Η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ισχύει για το φορολογικό έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα η καταστροφή, καθώς και για τα δύο επόμενα φορολογικά έτη.

Η απαλλαγή ισχύει για κτίρια μετά του αναλογούντος οικοπέδου, για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή Δελτίο Επανελέγχου ή Εκθεσης Αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (ΓΓΑΦΚΚΑ), το οποίο να πιστοποιεί ότι τα ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, ολοσχερώς κατεστραμμένα ή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Οσον αφορά τα αγροτεμάχια και τα κτίσματα που βρίσκονται επ’ αυτών, προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση βεβαίωσης καταστροφής από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ), βάσει των στοιχείων που παρέχει ο ΕΛΓΑ.

Η απαλλαγή ισχύει εφόσον η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου κατά τον χρόνο της καταστροφής ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Η αίτηση υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, για το πρώτο έτος της απαλλαγής και καλύπτει αυτόματα και τα δύο επόμενα έτη.

Επιπλέον, στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνονται τα εξής:

-Στεγαστική Συνδρομή

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων (επισκευή ή ανακατασκευή). Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για προσωρινή στέγαση μόνιμων κατοίκων, έως 500 ευρώ, ανάλογα με τις παραμέτρους.

-Ενίσχυση για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής και επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

Ενίσχυση Νοικοκυριών 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη πρώτων αναγκών, με προσαύξηση για πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ. Έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Για δευτερεύουσα κατοικία, καταβάλλεται το 50% του ποσού. 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία άνω του 67% λόγω τραυματισμού από τις πυρκαγιές.

-Κρατική Αρωγή σε Επιχειρήσεις και Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις

Επιχορήγηση 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, χωρίς την εφαρμογή κλιμακωτών ποσοστών , με ανώτατο όριο τα 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο ή ανά υποκατάστημα (έως δύο). Η επιχορήγηση θα συμψηφίζεται με την πρώτη αρωγή. Επιπλέον, η ενεργοποίηση των διατάξεων για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα γίνει κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ν. 4797/2021 και τον Κανονισμό ΚΟΕ.

-Χρηματοδότηση προς ΟΤΑ

Προβλέπεται δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη πρώτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Η Επιτροπή επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την άμεση και ουσιαστική στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις τοπικές αρχές.