Αντίστροφη μέτρηση για το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες – Δύο επιτροπές την Τρίτη στο Μαξίμου, οι “κόκκινες γραμμές”

Κρίσιμη είναι η Τρίτη 13/1 για το μέλλον των κινητοποιήσεων των αγροτών, καθώς αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου δύο επιτροπές.

Μετά από μια «θυελλώδη» σύσκεψη που πραγματοποίησαν στη Νίκαια της Λάρισας το μεσημέρι του Σαββάτου 10/1, αποφασίστηκε η αντιπροσωπεία που θα προσέλθει στο διάλογο με τον πρωθυπουργό και θα εκπροσωπήσουν τους συναδέλφους τους από όλη τη χώρα.

Όπως αποφασίστηκε στην σύσκεψη της Πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, στη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη μια το μεσημέρι της Τρίτης, θα παρευρεθούν δύο επιτροπές.

Το αίτημα για δύο διακριτές επιτροπές, που θα αποτελούνται από 20 άτομα η κάθε μία, τέθηκε από τους ίδιους τους αγρότες και έγινε δεκτό από την κυβέρνηση.

Η πρώτη ομάδα αγροτών θα εκπροσωπεί αγρότες από όλες τις περιφέρειες της χώρας και διαφορετικά προϊόντα, ενώ η δεύτερη θα αποτελείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Οι αγρότες πάντως παρά την αποδοχή του διαλόγου, κάτι που όπως αναφέρουν αρκετοί από αυτούς, «θα έπρεπε να είχε γίνει πολλές ημέρες πριν, προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα των προθέσεων της κυβέρνησης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό», τονίζουν πως στην συνάντηση της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου, « θα διεκδικήσουμε την επιβίωση μας και την επιβίωση των οικογενειών μας, σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν ικανοποιηθούν τα βασικά μας αιτήματα, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας, από την επόμενη κιόλας ημέρα, είναι μονόδρομος».

Οι αγρότες αναμένεται να φτάσουν στην Αθήνα για τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους, την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους, σε περίπτωση που ο διάλογος με τον Πρωθυπουργό, δεν έχει την προσδοκώμενη για αυτούς εξέλιξη.

Πρακτικά αυτό σημαίνει, πως είτε θα γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα τους, είτε θα επιστρέψουν στα μπλόκα και θα αποφασίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.

Στο «τραπέζι» έπεσε η πρόταση για συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση, προκειμένου να ασκηθεί «μεγαλύτερη πίεση», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά αγροτοσυνδικαλιστές.

Η πρόταση τελικά απορρίφθηκε, αλλά αποφασίστηκε η παραμονή των αγροτών σε όλα τα μπλόκα, χωρίς την απομάκρυνση των οχημάτων τους.

Από την κυβέρνηση είχε γίνει γνωστό άλλωστε τις προηγούμενες ημέρες πως «δεν είναι εφικτός ένα διάλογος ουσίας με κλειστούς δρόμους». Οι αγρότες όμως δεν αποδέχθηκαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά σε ένδειξη καλής θέλησης, «χαλάρωσαν» για λίγες ημέρες την ένταση των δράσεων τους.

Πλέον, οι αγρότες των μπλόκων της χώρας βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο κείμενο των αιτημάτων τα οποία θα παραδώσουν προς επίλυση στη συνάντηση που θα έχουν με τον πρωθυπουργό, τη στιγμή που τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα τους παραμένουν στα εθνικά οδικά δίκτυα και τους αυτοκινητοδρόμους.

Η επιτροπή των αγροτών, όπως αναφέρει στο ο πρόεδρος του μπλόκου στα διόδια του Λόγγου στα Τρίκαλα, Παύλος Σπυρόπουλος, αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα «κρατώντας μικρό καλάθι» προσδοκιών, ενώ αναφέρει πως «τα αιτήματα που θα παραθέσουμε στον Πρωθυπουργό, είναι τα γνωστά και αφορούν στην μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος και την κατώτερη εγγυημένη τιμή των προϊόντων μας. Τα τελευταία τρία χρόνια προσθέτουμε χρέη πάνω στα χρέη με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η επιβίωση μας, αλλά και η συνέχιση της δουλειάς μας στα χωράφια».

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της συντονιστικής επιτροπής στην Νίκαια της Λάρισας, είναι άλλωστε ξεκάθαρος σχετικά με τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Όπως δήλωσε, «θα πάμε σε έναν διάλογο για να θέσουμε τα αιτήματα μας, που είναι θέμα επιβίωσης και να ρωτήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, αν πιστεύει αυτό που είχε πει σε κτηνοτρόφους στην Ελασσόνα, ότι ο πρωτογενής τομέας θα είναι η ραχοκοκαλιά αυτού του τόπου». Σε διαφορετική περίπτωση επισημαίνει ο κύριος Αλειφτήρας, «θα πάμε σε κλιμάκωση που δεν έχετε δει έως τώρα».

Στο ίδιο μήκος και οι δηλώσεις του Ιορδάνη Ιωαννίδη, εκπροσώπου Τύπου του μπλόκου της Νίκαιας, ο οποίος επεσήμανε πως, « να θυμούνται ότι στο πίσω μέρος όλων των αγροτών και των αποφάσεων που πάρθηκαν, ο αγώνας συνεχίζεται και υπάρχει το ενδεχόμενο ενός ενδεχόμενου black out, κάτι το οποίο απευχόμαστε, το οποίο όμως θα είναι επ΄ αόριστον».

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σχολιάζουν οι αγρότες, αναμένεται να οδηγήσει την κόντρα τους με την κυβέρνηση στα άκρα, καθώς τότε σημειώνουν, «θα κόψουμε την χώρα στα δυο και δεν θα είναι για 48 ώρες όπως την πρώτη φορά».

Παράλληλα, στις σκέψεις μερίδας αγροτών, είναι στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, αν αυτή αποφασιστεί ανάλογα με την έκβαση της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι να στηθεί ένα ακόμη μπλόκο, κοντά στην Αττική, καθώς και η πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Παύλος Μαρινάκης: «Αναζητούμε τη χρυσή τομή με τους αγρότες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση αναζητά διάλογο με στόχο τη «χρυσή τομή».

Όπως είπε, υπάρχουν δύο βασικά όρια:

-Δεν μπορεί να υπερβεί τα δημοσιονομικά όρια και τις αντοχές της οικονομίας,

-Ο διάλογος πρέπει να γίνεται χωρίς να επιβαρύνονται οι υπόλοιποι πολίτες.

«Πιο σημαντικό από το γεγονός ότι θα γίνει διάλογος την Τρίτη είναι ότι θα γίνει με αυτές τις δύο προϋποθέσεις» σημείωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News και πρόσθεσε:

Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο αγρότης θα μπορεί να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως να επιβαρύνονται οι υπόλοιποι πολίτες».

«Δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα κι αυτό δεν είναι απλώς μια αποστροφή. Είναι γεγονός: γιατί, αφενός έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια σύμφωνα με τις οροφές δαπανών της ΕΕ και αφετέρου γιατί ως κυβέρνηση όλων των Ελλήνων πρέπει όπως φροντίζουμε για τον αγρότη που θέλει, για παράδειγμα, χαμηλότερο ρεύμα, να φροντίσουμε για τον εστιάτορα, το φούρναρη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που θέλει ακριβώς το ίδιο. Δεν ψάχνουμε για νικητές και ηττημένους σε μια δημόσια κόντρα. Αναζητούμε τη χρυσή τομή που θα επιτρέψει στον αγρότη να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως οι υπόλοιποι πολίτες να αισθάνονται ότι “πληρώνουν το μάρμαρο”» είπε ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.