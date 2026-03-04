Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το Εφετείο με αφορμή την απόφαση για την Χρυσή Αυγή – Κανονικά η κυκλοφορία στην Αλεξάνδρας (Εικόνες)

Από την Πανόρμου μέχρι την οδό Λουκάρεως

Αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το Εφετείο με αφορμή την απόφαση για την Χρυσή Αυγή – Κανονικά η κυκλοφορία στην Αλεξάνδρας (Εικόνες)
(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 10:23

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το Εφετείο Αθηνών σε αντιφασιστική συγκέντρωση με αφορμή την ιστορική απόφαση για την Χρυσή Αυγή.

Λόγω της συγκέντρωσης κλειστή και στα δύο ρεύματα είναι η Λεωφόρο Αλεξάνδρας από την Πανόρμου μέχρι το ύψος της οδού Λουκάρεως στο ρεύμα προς Πατησίων. Λίγο μετά τις 10, η Τροχαία ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα πλέον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνες από την συγκέντρωση:

Χρυσή Αυγή
(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ