Αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το Εφετείο με αφορμή την απόφαση για την Χρυσή Αυγή – Κανονικά η κυκλοφορία στην Αλεξάνδρας (Εικόνες)

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το Εφετείο Αθηνών σε αντιφασιστική συγκέντρωση με αφορμή την ιστορική απόφαση για την Χρυσή Αυγή.

Λόγω της συγκέντρωσης κλειστή και στα δύο ρεύματα είναι η Λεωφόρο Αλεξάνδρας από την Πανόρμου μέχρι το ύψος της οδού Λουκάρεως στο ρεύμα προς Πατησίων. Λίγο μετά τις 10, η Τροχαία ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα πλέον.

