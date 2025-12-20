Άνοιξαν τα διόδια σε Μακρυχώρι και Καρδίτσα οι αγρότες – Μοίρασαν σακούλες με τοπικά προϊόντα στους οδηγούς (βίντεο+φωτογραφίες)

Σε άνοιγμα των διοδίων προχώρησαν αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, από το μπλόκο της Νίκαιας.

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχώρι, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00, ενώ κάλυψαν και τις κάμερες των διοδίων.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, εντάσσεται στην προσπάθεια να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, η οποία αυξάνεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί υποχώρηση από τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως έχει ανακοινωθεί, το άνοιγμα των διοδίων προγραμματίζεται να επαναληφθεί και αύριο την Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, μοιράζουν σακούλες με τοπικά προϊόντα, όπως μήλα Ζαγορίου στους διερχόμενους οδηγούς που περνάνε δωρεάν από τα διόδια, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Στα διόδια Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες και άφησαν να περνούν τα αυτοκίνητα, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλλάδια σε οδηγούς και επιβάτες. Ανακοίνωσαν μάλιστα πως θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 15:00 το μεσημέρι. Παρόμοια μέθοδο φαίνεται πως θα ακολουθήσουν και την Κυριακή.

Άνοιξαν τα διόδια οι αγρότες της Καρδίτσας

Τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες άνοιξαν σήμερα το πρωί οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, όπου γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας.

Παράλληλα το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Ιωάννινα: Ανοικτές οι μπάρες των διοδίων Δροσοχωρίου στην Εγνατία Οδό

Κινητοποίηση στα διόδια Δροσοχωρίου, στην Εγνατία Οδό, πραγματοποιούν από τις 11:30 κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι του νομού Ιωαννίνων.

Στα διόδια έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, μετά από προσυγκέντρωση σε κοντινή περιοχή.

Στη συνέχεια άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται ελεύθερα.

Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως τις 16:00, ενώ αύριο το πρωί την ίδια ώρα δίνουν ραντεβού στα διόδια Υγείας για ανάλογη δράση.

Τσιάρας: “Το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχει ήδη ικανοποιηθεί”

«Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σε μήνυμά του προς τους αγρότες τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση διαλόγου».

Στη δήλωσή του ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα διαχρονικά και σοβαρά προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Έλληνας αγρότης όπως είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι διεθνείς αναταράξεις και οι δομικές αδυναμίες δεκαετιών για αυτό και έχει λάβει μια σειρά πρωτοβουλιών τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι έχει επιδιωχθεί ο διάλογος με τους αγρότες από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεών τους, παρουσιάζοντας μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης, η οποία αποτελείται από:

– την περαιτέρω μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας,

– την προμήθεια πετρελαίου χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην αντλία,

– την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%

– την χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

«Από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης» σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζοντας ότι «παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των διεκδικήσεων».

Πρόσθεσε ότι λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα «που παραδοσιακά καλούν σε περισυλλογή, κατανόηση και ενότητα», τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους «δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, επιβαρύνοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, ενόψει των εορτών».

Και υπογράμμισε «τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία. Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση, είναι πράξη ευθύνης και ο μόνος δρόμος για βιώσιμες λύσεις» και σημείωσε πως «από την πλευρά μας είμαστε εδώ, για να μορφοποιήσουμε μαζί τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την πίεση που υφίστανται τα εισοδήματα των αγροτών μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών του Προϋπολογισμού».

«Άλλωστε στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Αυτό επιβάλλεται ακόμα περισσότερο τώρα, καθώς, αυτήν την περίοδο, ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κατέληξε ο κ. Τσιάρας.