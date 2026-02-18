Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Θλίψη στο τελευταίο αντίο στην πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής (φωτογραφίες)

Το τελευταίο αντίο στην Άννα – Ψαρούδα Μπενάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, είπαν σήμερα Τετάρτη 18/2 συγγενείς και φίλοι στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε δημοσία δαπάνη, κατόπιν σχετικής απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, ενώ τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Το βιογραφικό της Άννας Μπενάκη – Ψαρούδα

Η Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα γεννήθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Εξάρχεια, στις 12 Δεκεμβρίου 1934. Είναι κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και σύζυγος του Ιστορικού της Φιλοσοφίας Λίνου Γ. Μπενάκη. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Ελληνικού και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε το Πτυχίο Νομικής (1957). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στο Ποινικό Δίκαιο (1961) από το Πανεπιστήμιο της Βόννης. Κατά μακρά διαστήματα εργάσθηκε ερευνητικά στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ [Max-Planck] Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου στο Φράϊμπουργκ Γερμανίας, του οποίου έγινε συνεργάτης. Καρπός των ερευνών αυτών ήταν η διατριβή της επί Υφηγεσίας (1971) και τα άλλα επιστημονικά έργα της. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα εισήλθε στην πολιτική το 1981 ως βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ. και παρέμεινε επί 28 χρόνια βουλευτής Α΄ Αθηνών, εκλεγόμενη συνεχώς έως τον Σεπτέμβριο 2009. Διετέλεσε Αναπλ. Υπουργός Παιδείας (1989), Υπουργός Πολιτισμού (1990-92), Υπουργός Δικαιοσύνης (1992-93) και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2004-2007). Υπήρξε Εισηγήτρια σημαντικών νομοσχεδίων και είχε ενεργό συμμετοχή στις Αναθεωρήσεις του Συντάγματος. Ως Πρόεδρος της Βουλής προώθησε την κοινοβουλευτική διπλωματία, επισκεπτόμενη επισήμως Κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας (Ιορδανία, Κίνα, Ιαπωνία), της Αφρικής (Αίγυπτος, Τυνησία), της Ν. Αμερικής (Χιλή), ιδίως σε σχέση με τον απόδημο Ελληνισμό, και ανταποδίδοντας με ανάλογες προσκλήσεις στην Ελλάδα.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Έχει συνεργασθεί με Διεθνείς Οργανισμούς, εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη σύνταξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετείχε στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Διευθύνει από το 1976 το περιοδικό “ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, το αρχαιότερο και πλέον έργκυρο περιοδικό, που υπηρετεί τις Ποινικές Επιστήμες και τη δικαστηριακή πρακτική στην Ελλάδα, συμβάλλοντας η ίδια με άρθρα και σχόλια στην προσέγγιση της ποινικής θεωρίας και πράξης.

Υπήρξε δικηγόρος Αθηνών επί ποινικών υποθέσεων 1962-2008.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει συγγράψει πολλά βιβλία, άρθρα κ.λπ. Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και πολιτικά κείμενα.

Την 29.4.2010 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Ποινικού Δικαίου.