Ανδραβίδα: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας ενός άνδρα – Είχε συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι από ξύλινο κοντάρι

Εξιχνιάστηκε, έπειτα από έρευνες των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, η υπόθεση ανθρωποκτονίας αλλοδαπού άνδρα, που διαπράχθηκε στις 23 Ιουλίου σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το πρωί της 25ης Ιουλίου αστυνομικοί του τμήματος Βουπρασίας μετέβησαν σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, όπου εντόπισαν έναν νεκρό άνδρα, το σώμα του οποίου ήταν καλυμμένο με φύλλα τσίγκου και παλέτες.

Αξιοποιώντας οι αστυνομικοί τα στοιχεία από τις έρευνες που είχαν πραγματοποιήσει, προέκυψε ότι, ο κατηγορούμενος με την χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι του θύματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ στη συνέχεια κάλυψε τη σορό του άνδρα με τσίγκους και παλέτες.

Επιπλέον, προέκυψε ότι το θύμα κατά την ημερομηνία διάπραξης του εγκλήματος είχε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των περίπου 3.000 ευρώ, το οποίο δεν εντοπίστηκε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.