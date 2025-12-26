Ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου – Συνελήφθη ο γιος της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου που βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι το 2022.

Οι αρχές σήμερα (26/12) προχώρησαν στην σύλληψη του γιου της ως υπόπτου για την δολοφονία της. Η γυναίκα είχε χάσει την ζωή της μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της, στο Κολωνάκι. Ο γιος της υποστήριζε πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από τσιγάρο μιας και ήταν φανατική καπνίστρια αλλά φαίνεται πως δεν έπεισε τις αρχές.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η γυναίκα πριν καεί ήταν βαθιά ναρκωμένη ενισχύοντας τις υποψίες για εγκληματική οργάνωση.

Λίγες ημέρες μετά το πόρισμα του εισαγγελέα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και όχι για ατύχημα, όπως αρχικά είχε χαρακτηριστεί, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σήμερα, Παρασκευή, στη σύλληψη του γιου της άτυχης γυναίκας.

Αρχικά, ο θάνατός της θεωρήθηκε ατύχημα, ωστόσο οι έρευνες των αρχών και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αποκάλυψαν πως επρόκειτο για δολοφονία.

Κάποιος την περιέλουσε με βενζίνη

Το πόρισμα των αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκε εύφλεκτο υγρό και ότι η πυρκαγιά στήθηκε για να καλύψει τα ίχνη της δολοφονίας.

Η τοξικολογική ανάλυση αποκάλυψε ότι η Ελένη δεν πέθανε από εισπνοή καπνού, αφού το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5%, αρκετό για καπνίστρια, αλλά όχι για θάνατο από φωτιά. Αντιθέτως, αυτό δείχνει ότι όταν οι φλόγες τύλιγαν το σώμα της, εκείνη είχε ήδη σταματήσει να αναπνέει.

Η ανάλυση επίσης εντόπισε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, υποδεικνύοντας ότι η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε ήδη νεκρή πριν την πυρπολήσουν.

Στα ρούχα της εντοπίστηκε επιταχυντής καύσης δηλαδή κάποιος την είχε περιλούσει με βενζίνη, είχε ποτίσει τον καναπέ και τον γύρω χώρο και στη συνέχεια άναψε τη φωτιά.