ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση τα ξημερώματα από ύποπτο δέμα στη Σταδίου – Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Μέσα στο κουτί υπήρχε ένας μεταλλικός κουμπαράς

Αναστάτωση τα ξημερώματα από ύποπτο δέμα στη Σταδίου – Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/9 στην ΕΛΑΣ, για ύποπτο δέμα που εντοπίστηκε στην οδό Σταδίου 46.

Επί τόπου έσπευσε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ελέγξει το δέμα.

Τελικά, πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη μικρής ισχύος και όπως διαπιστώθηκε το κουτί περιείχε έναν μεταλλικό κουμπαρά.

Σημειώνεται ότι όσο το ύποπτο δέμα ελεγχόταν, παρέμενε κλειστή η Σταδίου από το ύψος της Αιόλου, καθώς και από το ύψος της οδού Πεσμαζόγλου. Λίγο πριν τις 05:30 η Σταδίου παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.

ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος – Χαλασμένα φανάρια στην Ιερά Οδό
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος – Χαλασμένα φανάρια στην Ιερά Οδό

Μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί από νωρίς το πρωί σήμερα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση να είναι στο “κόκκινο”. Σύμφωνα με την Τροχαία, μεγάλα προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού υπάρχουν και στο ύψος της εξόδου προς Πειραιά (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά), λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Επίσης, σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται και σε […]

