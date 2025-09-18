Αναστάτωση τα ξημερώματα από ύποπτο δέμα στη Σταδίου – Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/9 στην ΕΛΑΣ, για ύποπτο δέμα που εντοπίστηκε στην οδό Σταδίου 46.

Επί τόπου έσπευσε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ελέγξει το δέμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη μικρής ισχύος και όπως διαπιστώθηκε το κουτί περιείχε έναν μεταλλικό κουμπαρά.

Σημειώνεται ότι όσο το ύποπτο δέμα ελεγχόταν, παρέμενε κλειστή η Σταδίου από το ύψος της Αιόλου, καθώς και από το ύψος της οδού Πεσμαζόγλου. Λίγο πριν τις 05:30 η Σταδίου παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.