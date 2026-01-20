Ανακλήθηκε το άσυλο σε Παλαιστίνιο που πανηγύριζε για τις σφαγές της Χαμάς στο Ισραήλ (βίντεο)

Το καθεστώς ασύλου ενός Παλαιστίνιου από τη Γάζα ανακάλεσαν οι ελληνικές Αρχές, καθώς εμφανίζεται σε βίντεο να πανηγυρίζει δίπλα σε τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια των σφαγών στο Ισραήλ.

Η απόφαση ελήφθη μετά από πρωτοβουλία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη σε συνεργασία με τις βελγικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση (EJA) και την Ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα.

Ο Παλαιστίνιος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές εμφανίζεται σε βίντεο να πανηγυρίζει για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο άνδρας είχε λάβει άσυλο από την Ελλάδα τον Μάρτιο του 2025 και στη συνέχεια πήγε στο Βέλγιο όπου κατάθεσε και εκεί αίτημα.

Οι βελγικές αρχές απέρριψαν την αίτησή του, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη, ενώ σε υλικό εμφανίζεται και δίπλα στον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε.

Για το θέμα ενημερώθηκε και ο Θάνος Πλεύρης με τις ελληνικές αρχές να προχωρούν στην ανάκληση του ασύλου.