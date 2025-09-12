Χανιά: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του την ώρα που μιλούσε στον γιό της
Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών
Στην φυλακή οδηγήθηκε ένας 61χρονος που επιτέθηκε στην σύζυγο του με μαχαίρι στα Χάνια το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.
Σύμφωνα με το cretapost, την ώρα που ο 61χρονος ενώ κινούνταν για το σπίτι του, στο κέντρο των Χανίων, είδε την 58χρονη σύζυγό του και της επιτέθηκε με μαχαίρι προκαλώντας αμυχές στο λαιμό.
Εκείνη την στιγμή η 58χρονη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιο τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Ο γιος ακούγοντας τις φωνές της μητέρας του ειδοποιεί τις αρχές.
Άντρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σπίτι όπου συνέλαβαν τον 61χρονο. Ο σύζυγος οδηγήθηκε χθες (11/9) στο Αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών χωρίς αναστολή
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις