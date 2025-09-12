Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του την ώρα που μιλούσε στον γιό της

Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών

Χανιά: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του την ώρα που μιλούσε στον γιό της
Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Στην φυλακή οδηγήθηκε ένας 61χρονος που επιτέθηκε στην σύζυγο του με μαχαίρι στα Χάνια το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Σύμφωνα με το cretapost, την ώρα που ο 61χρονος ενώ κινούνταν για το σπίτι του, στο κέντρο των Χανίων, είδε την 58χρονη σύζυγό του και της επιτέθηκε με μαχαίρι προκαλώντας αμυχές στο λαιμό.

Εκείνη την στιγμή η 58χρονη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιο τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Ο γιος ακούγοντας τις φωνές της μητέρας του ειδοποιεί τις αρχές.

Άντρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σπίτι όπου συνέλαβαν τον 61χρονο. Ο σύζυγος οδηγήθηκε χθες (11/9) στο Αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών χωρίς αναστολή

