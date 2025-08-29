Αλόννησος: 70χρονος χτύπησε τον δήμαρχο για τη μονάδα αφαλάτωσης – Συνελήφθη και υπέστη εγκεφαλικό (Βίντεο)

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αλόννησο το απόγευμα της Πέμπτης (28/8), όταν 70χρονος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού με τον δήμαρχο, Παναγιώτη Αναγνώστου.

Η επίθεση έγινε στον χώρο της Μηλιάς, όταν ο ηλικιωμένος, που διαμαρτυρόταν για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης κοντά στο αγροτεμάχιό του, αντέδρασε βίαια και επιτέθηκε στον δήμαρχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αφορμή για τη σύγκρουση ήταν το γεγονός ότι ο 70χρονος υποστήριξε πως μέρος του χώρου όπου προγραμματιζόταν η κατασκευή της μονάδας ανήκε στην ιδιοκτησία του. Μάλιστα, είχε προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 152 ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο δήμαρχος κατέθεσε ότι δέχτηκε σφοδρή επίθεση από τον 70χρονο, ο οποίος τον χτύπησε στο κεφάλι και τον έριξε στο έδαφος, προτού τον κρατήσει και συνεχίσει τη σωματική επίθεση.

Ο 70χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε καταστολή, αν και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι βελτιούμενη. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση, καθώς οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η βίαιη σύγκρουση.