Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Ποιο είναι το θερινό ωράριο και ποια τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Με την έναρξη της θερινής περιόδου, τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας, όπως προβλέπει η ισχύουσα αστυνομική διάταξη, με στόχο την προστασία της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Θερινό ωράριο κοινής ησυχίας

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι ώρες κατά τις οποίες απαγορεύεται η πρόκληση θορύβου ορίζονται από τις 15:00 έως τις 17:30 το μεσημέρι και από τις 23:00 έως τις 07:00 το πρωί. Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται εκ νέου σε ισχύ το χειμερινό ωράριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δραστηριότητες που απαγορεύονται

Στη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας απαγορεύεται κάθε ενέργεια που μπορεί να διαταράξει την ηρεμία των πολιτών, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή εργασιών κοινής ωφέλειας που πραγματοποιούνται κατόπιν ειδικής άδειας από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η χρήση μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων και λοιπών ηχητικών μέσων σε υψηλή ένταση, ούτε οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις συγκεντρώσεις και οι ιδιωτικές εκδηλώσεις σε κατοικίες ή άλλους χώρους.

Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν και για δημόσιους χώρους, όπως δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς, ενώ απαγορεύονται επίσης τα θορυβώδη παιχνίδια, οι έντονες συζητήσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και οι διαπληκτισμοί ή άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες σε χώρους στάθμευσης.

Παράλληλα, στους περιορισμούς περιλαμβάνονται η φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων που προκαλεί θόρυβο, η άσκοπη λειτουργία οχημάτων, καθώς και η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών σημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.

Κυρώσεις για τους παραβάτες

Η παραβίαση των διατάξεων περί κοινής ησυχίας επισύρει ποινικές κυρώσεις, με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει έως και τους πέντε μήνες, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.