Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Άλκη Γιαννακά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής (12/10) σε ηλικία 80 ετών.

Ο Άλκης Γιαννακάς καθιερώθηκε ως ένας από τους «ωραίους κακούς» της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με τον ρόλο του στην ταινία «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» να τον κάνει ευρέως γνωστό και αγαπητό στο κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Άλκης Γιαννακάς: Έφυγε από την ζωή ο ζεν πρεμιέ της δεκαετίας του ’60

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του ηθοποιού

Τη δυσάρεστη είδηση, καθώς και λεπτομέρειες για την τελετή, μετέδωσε σήμερα (14/10) το «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με την επί 25 χρόνια σύντροφο του ηθοποιού, η κηδεία του θα τελεστεί μεθαύριο, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο Ελληνικό.

Η σύντροφός του, συντετριμμένη, εξομολογήθηκε μιλώντας στην εκπομπή: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Η προσωπικότητά του ήταν πολύ έντονη, θα μου λείψει πάρα πολύ. Κάναμε σχέδια και όνειρα, αλλά δυστυχώς η ζωή τα έφερε αλλιώς».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: