Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός μετά την εξαφάνιση κολυμβητή – Έρευνες για την εύρεση του

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 11/8 μετά την εξαφάνιση ενός κολυμβητή στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα, οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ και συμμετέχουν ένα 1 ΠΛΣ, ιδιωτικά σκάφη και ένα όχημα του Λιμενικού Σώματος.

Οι άνεμοι που πνέουν στην παραλία Δικέλλων είναι ΑΒΑ και 4-5 μποφόρ.