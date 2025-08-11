Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός μετά την εξαφάνιση κολυμβητή – Έρευνες για την εύρεση του

Εξαφανίστηκε στην περιοχή της παραλίας των Δικέλλων

Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός μετά την εξαφάνιση κολυμβητή – Έρευνες για την εύρεση του
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 11/8 μετά την εξαφάνιση ενός κολυμβητή στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα, οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ και συμμετέχουν ένα 1 ΠΛΣ, ιδιωτικά σκάφη και ένα όχημα του Λιμενικού Σώματος.

Οι άνεμοι που πνέουν στην παραλία Δικέλλων είναι ΑΒΑ και 4-5 μποφόρ.

